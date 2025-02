Haselsteiner über Benkos Geldflüsse „zutiefst schockiert und enttäuscht“

2013 ist Hans Peter Haselsteiner in Rene Benkos Signa-Konzern eingestiegen. Der Gründer des Baukonzerns Strabag war mit 15 Prozent an der Signa Holding von René Benko beteiligt, als der Konzern im Herbst 2023 ins Wanken und schlussendlich in Konkurs geriet. Gegen Benko wird, wie berichtet, unter anderen wegen Betrugs ermittelt. Seit knapp zwei Wochen befindet sich der Immobilientycoon in U-Haft. Nun zitiert der Standard aus Haselsteiners Einvernahmeprotoll bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Und diese Zeugenaussage enthält durchaus brisante Informationen, auf die sich die WKStA offenbar auch in ihren Ermittlungen stützt.