Handelskrieg: Trump erhöht Einsatz um 100 Milliarden Dollar

Strafzölle. Es ist Wahnsinn, aber mit Methode: Die verbale Abrüstung im Handelskrieg der USA mit China währte nur eine Nacht lang. Weil Peking die Androhung der USA von Strafzöllen im Wert von 50 Milliarden Dollar mit gleicher Münze heimgezahlt hatte, erhöhte US-Präsident Trump in der Nacht auf Freitag den Einsatz noch einmal. Begründung: „Statt sein Fehlverhalten zu korrigieren, hat sich China entschieden, unsere Bauern und Produzenten zu schädigen.“

Also will Trump weitere China-Importe im Wert von 100 Milliarden Dollar mit Preisaufschlägen belegen. In Kraft treten diese noch nicht, es läuft eine ungefähr zweimonatige Prüffrist. Zum Einlenken bewog das Peking erwartungsgemäß nicht. Man werde „um jeden Preis bis zum Ende gehen“ und notfalls einen Handelskrieg ausfechten, lautete die Antwort.