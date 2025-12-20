Starke Frequenz: Handel zeigt sich zufrieden mit dem 4. Einkaufssamstag

Ein für die Händler gut laufender vierter Advent-Einkaufssamstag hat das Weihnachtsgeschäft noch einmal angekurbelt. Einkaufsstraßen und Einkaufszentren waren österreichweit stark frequentiert. Nach mehreren Jahren mit sinkenden Realumsätzen erwartet der heimische Einzelhandel für 2025 ein inflationsbereinigtes Erlösplus. Beim APA-Lokalaugenschein in der Wiener Innenstadt waren am Samstagnachmittag sehr viele bummelnde Touristen und zahlreiche Einheimische unterwegs. Die Geschäfte am Graben, Kohlmarkt und in der Kärntner Straße waren gut besucht. In Salzburg und Tirol lockte zeitweiser Sonnenschein und relativ warme Temperaturen viele Weihnachtseinkäufer in die Einkaufsstraßen.

Einkaufszentren melden mehr Einkäufe in Adventzeit Auch die 16 Einkaufszentren von Spar European Shopping Centers (SES) von Wien bis Vorarlberg sind mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft zufrieden. "Black Friday, erster und der heutige vierte Adventsamstag sowie der 8. Dezember zählten bisher zu den stärksten Einkaufstagen im bisherigen Saisonverlauf", hieß es von SES. "Die Besucherzahlen bewegen sich auf dem hohen Vorjahresniveau, gestiegen ist in unseren Malls die Anzahl der Kassenvorgänge", sagte SES-Chef Christoph Andexlinger. Die noch verbleibenden Tage im Dezember - sowohl vor als auch nach Weihnachten - seien "jetzt die entscheidenden für die stationären Händler, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe". Einzelhandel dürfte 2025 inflationsbereinigt um 1 Prozent wachsen Die Wirtschaftsforscher des Wifo prognostizieren für den österreichischen Handel heuer ein nominelles Umsatzplus von 3,2 Prozent, inflationsbereinigt ein Erlösplus von 1 Prozent. Nach den beiden Rezessionsjahren 2023/2024 soll Österreichs Wirtschaft laut Prognosen heuer auch real um 0,5 Prozent wachsen.