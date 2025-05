"Fair Trade" mit schönen Zuwachsraten: Rund 2.600 faire Produkte im Handel

Trotz andauerndem Wirtschaftsabschwung haben die Konsumentinnen und Konsumenten in Österreich im Vorjahr zu mehr Produkten mit dem Fairtrade-Siegel gegriffen. Auch Rekordpreise für Kaffee und Kakao bremsten die Nachfrage nicht. Der Umsatz mit Fairtrade-Produkten in Österreich stieg im Vorjahr um 6,5 Prozent auf 706 Mio. Euro. Hauptabsatzkanal sind die heimischen Supermärkte. "Das macht die Stärke hierzulande aus", sagte Fairtrade-Österreich-Chef Hartwig Kirner zur APA.

Rund 2.600 Produkte mit dem Gütesiegel werden hierzulande verkauft. Österreich und die Niederlande liegen weltweit ex aequo auf Platz 2 beim Pro-Kopf-Konsum von Fairtrade-Produkten hinter der Schweiz. Das Siegel wird an Produkte vergeben, bei denen Kleinbauern und Plantagenarbeiter eine garantierte Mindestentlohnung bekommen und bessere Arbeitsbedingungen herrschen müssen. Außerdem wird mit einer Fairtrade-Prämie vor Ort in Bildungs- und Entwicklungsprojekte investiert und es soll eine nachhaltige landwirtschaftliche Produktion geschaffen werden.

Welthandel durch Trump wieder im Fokus

Der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Zollkonflikt hat das Thema Welthandel wieder in den Fokus gerückt. "So kann fairer Handel aber nicht funktionieren", sagte der Fairtrade-Österreich-Chef im Hinblick auf die US-Handelspolitik. Das Ziel müssten gerechtere Handelsbedingungen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern sein. Man müsse landwirtschaftlichen Produzenten, etwa in Afrika, helfen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern.