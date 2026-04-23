Dänische Drogeriekette in Wien: In diesem Shop ist nichts normal

Die Filialeröffnung ist alles andere als normal: Mitten im Shop legt ein DJ laute Dancefloor-Musik aus den 1990er Jahren auf, kleine Kinder wuseln durch das „Labyrinth“, vor dem Eingang schlichtet Security-Personal die wartende Menschenschlange. Am Donnerstag sperrte im Wiener Donauzentrum der bereits dritte Shop der etwas anderen dänischen Drogeriemarktkette Normal in Österreich auf. Normal, mit mehr als 1.000 Filialen in Europa ein Riese in der Branche, tritt mit einem ausgefallenen Verkaufs- und simplen Preiskonzept gegen die Platzhirschen DM und Bipa an. „Bei uns gibt’s keine Rabatte, keine Multipack-Aktionen und auch keine Pickerl, wir haben nur einen Preis pro Produkt und das ist ein Dauertiefpreis“, erläutert Normal-Österreich-Chef Markus Hörhager die Preisstrategie im Gespräch mit dem KURIER. Auffällig: Die Preise sind auf 10 Cent gerundet, es gibt keine 99-Cent-Preise.

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Gang durch Labyrinth Wer die Filiale betritt, muss ähnlich wie bei Ikea oder dem dänischen Gemischtwaren-Händler Flying Tiger durch ein Labyrinth gehen. Das Kernsortiment umfasst rund 5.500 Produkte aus den Bereichen Haut- und Haarpflege, Mundhygiene, Make-up, Haushaltsartikel und Reinigungsmittel, darunter viele gängige Markenartikel. Dazu kommen Snacks, Süßwaren und Getränke – sogenannte Schnelldreher, die spontan gekauft werden.

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Der Clou: Die Produkte liegen quer verstreut; die Zahnpasta findet sich inmitten der Zuckerl, Ketchup steht Tube an Tube mit dem Fleckentferner, der Schokoriegel liegt beim Haarspray. Rund 100 Produkte werden pro Woche neu eingeschlichtet, viele davon werden zuvor via Social Media beworben, die Konsumenten dann zu „Schatzsuchern“. Nebenbei wird gekauft, was gar nicht gesucht wurde, so das Kalkül.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Stachl Exotik im Regal

Humor am Regal Um die Konsumenten bei Laune zu halten, finden sich auf den Regalen witzige Sprüche wie „Langweilige Produkte, spannende Preise“ oder „Verkaufsgeschwätz und Marketing-Tricks“. (Dänischer) Humor ist offenbar ein wichtiges Merkmal der Kette. Um eine jüngere Zielgruppe anzusprechen, gibt es bei Normal ein eigenes K-Beauty-Regal mit Kosmetik aus Korea und J-Beauty aus Japan. Auch exotische asiatische Softdrinks sind erhältlich. „Man kann heute fast alles online kaufen – wir müssen den Menschen wieder einen Grund geben, eine stationäre Filiale aufzusuchen“, sagt Hörhager, der vom Sportartikelhändler Hervis zum Newcomer wechselte. Artikel aus Österreich finden sich hingegen kaum im Sortiment.

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Der Online-Vertrieb spielt bei Normal eine untergeordnete Rolle, die eigene App dient aber wie mittlerweile bei allen Händlern zur Kundenbindung. Zielgruppe seien aber nicht nur die Jüngeren, sondern „alle Altersgruppen“. Rund 70 Mitarbeitende beschäftigt Normal aktuell. Die Rekrutierung in Wien sei nicht schwer gewesen, viele Bewerber würden die Stores schon vom Ausland kennen.

Fakten zu Normal Gegründet 2013 Das Handelsunternehmen Normal mit Sitz in Skanderborg/Dänemark wurde 2013 gegründet. Nach dem Einstieg des Unternehmers Anders Holch Povlsen 2019 begann eine rasante Europa-Expansion. Normal zählt zu den am schnellsten wachsenden Handelsunternehmen Europas.

Die Kette betreibt aktuell ca. 1.000 Filialen in Dänemark, Norwegen,Schweden, den Niederlanden, Frankreich, Finnland, Portugal, Spanien, Italien und Irland. 15.000 Mitarbeiter

sind beschäftigt, der Jahresumsatz belief sich zuletzt auf rund zwei Milliarden Euro.