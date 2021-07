Haltbarkeitsdatum für Nudeln & Co. soll fallen

Das Mindesthaltbarkeitsdatum steht auf einer Wurstverpackung in Bochum (Foto vom 13.05.2011). Haltbarkeitsdatum abgelaufen? Ab in den Müll. Tonnenweise schmeißen Verbraucher in Deutschland Lebensmittel in den Abfall, obwohl Joghurt, Salami und Tomate noch lange nicht schlecht sind. Foto: Marius Becker dpa/lnw (zu dpa-Interview: "Lebensmittel in den Müll - warum so viel in der Tonne landet" vom 15.05.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

© Bild: dpa/Marius Becker