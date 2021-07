Haberleitner will 600 Schlecker-Filialen reaktivieren

Mit Spielgeld der Novomatic will dayli nach Deutschland. Viele Fragen bleiben offen. Der österreichische Investor Rudolf Haberleitner macht in Deutschland Schlagzeilen. 600 ehemalige Schlecker-Filialen will er in dem Land reaktivieren und bis zu 3000 Jobs schaffen, kündigt er im Handelsblatt an. Auch in Österreich will Haberleitner mit seinem Schlecker-Nachfolgeunternehmen dayli bis zu 700 neue Arbeitsplätze schaffen. Offensichtlich setzt der Investor auf ein dichtes Filialnetz in gleiche mehreren Ländern – und damit auf Größe.

Beim Kreditversicherer Prisma ist man von den Plänen wenig überzeugt. „Das dayli-Konzept ist intransparent und aus meiner Sicht eine Luftblase“, argumentiert ein Prisma-Mitarbeiter. Prisma gewährt nach wie vor keine Warenkreditversicherungen für dayli, mit denen Lieferanten offene Forderungen absichern.

Die letzten verfügbaren dayli-Zahlen, die der Prisma vorliegen, würden aus dem Jahr 2011 stammen, als dayli noch unter Schlecker firmierte. „Obwohl wir mehrmals Zwischenergebnisse angefordert haben, haben wir nichts bekommen“, ärgert man sich bei Prisma. Auch die Zahlen aus 2011 würden Fragen aufwerfen. So hätte Haberleitner nur 95 Prozent der Forderungen an den Ex-Mutterkonzern Schlecker Deutschland abgeschrieben. „Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden aber auch die anderen fünf Prozent ausfallen“, heißt es. Dabei handle es sich um acht Millionen Euro. Fallen diese aus, hätte die Firma bereits Ende 2011 ein Negativkapital von zwei Millionen Euro.