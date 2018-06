Gute Konjunktur sorgt für gute Laune bei KMU

Die Stimmung bei den österreichischen Klein- und Mittelbetrieben (KMU) ist gut. "Die globale Wirtschaft brummt, auch in Österreich steht die Konjunkturampel auf Grün. Der Aufschwung des österreichischen Mittelstandes setzt sich im Frühjahr 2018 weiter fort, die befragten mittelständischen Betriebe stellen der Konjunktur daher ein gutes Zeugnis aus", sagt Gerhard Weinhofer vom Wirtschaftsinformationsdienstleister Creditreform zum KURIER. "In allen Hauptwirtschaftsbereichen haben sich Lage- und Erwartungsindex weiter verbessert. Dank der guten konjunkturellen Bedingungen haben die Beschäftigung und die Investitionstätigkeit im Mittelstand zugenommen." Nachsatz: "Besonders gut aufgestellt sind in diesem Frühjahr die Dienstleistungsbranche und Industrie. Dank des Baubooms konnte die Bauwirtschaft erfolgreich die Talsohle überwinden. Beim Handel verlief die Entwicklung nicht so dynamisch wie in den übrigen Wirtschaftsbereichen – doch geht auch hier der Trend nach oben."