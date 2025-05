Guide Michelin: Krieg der Sterne auf österreichisch

Die Sterne des in mehr als 45 Destinationen vertretenen Guide Michelin sind die harte Währung in der weltweiten Kulinarik-Szene. Die Guides des französischen Reifen- und Technologiekonzerns Michelin (120.000 Mitarbeiter) locken gut betuchte Touristen an und bringen Wirten, Winzern und Nahrungsmittelindustrie Umsätze.

Das war die Motivation für die vormalige Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, die Initiative zu ergreifen. Während sich die heimischen Restaurant-Führer Falstaff und Gault Millau über Werbung und Kooperationen finanzieren, verlangen die französischen Sterne-Verleiher aber direkt Cash. Nur vom Verkauf könnte kein Anbieter leben.