Große Preisunterschiede bei Haushaltsversicherungen

Die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) verglich 14 Haushaltsversicherungen. Das Ergebnis: Die Jahresprämien ohne Selbstbehalt lagen zwischen rund 155 und 295 Euro. Die günstigsten Angebote hatten die Versicherungen HDI und MUKI (Premium inkl. Frühjahrsbonus) mit einer Jahresprämie inklusive Selbstbehalt von 122,07 Euro und 123,95 Euro. Im Mittelfeld des AK-Checks lagen die Anbieter Zürich und Helvetia, während die Wiener Städtische mit 236,32 Euro Jahresprämie inklusive Selbstbehalt das teuerste Angebot stellte. Verglichen wurden die Angebote anhand einer 90 m² großen Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus im Bezirk Linz-Land, mit solider Ausstattung und bei einem festgelegten Mindestschutz. Wichtiges Detail: Wer bereit ist, im Schadensfall einen Selbstbehalt von 100 bis 200 Euro zu bezahlen, kann bei der Jahresprämie bis zu 25 Prozent sparen.

Doch warum ist eine Haushaltsversicherung empfehlenswert? Sie schützt den Hausrat vor Schäden durch Feuer, Sturm, Rohr oder Wohnungseinbruch und umfasst meist auch eine Privathaftpflichtversicherung, die unbeabsichtigten, selbst verschuldeten Schäden an Dritten abdeckt. Gerade Haftpflichtschäden können hohe Forderungen der Geschädigten nach sich ziehen, weshalb eine entsprechende Versicherung besonders nützlich ist, so die AK. Gleichzeitig wird vor jedem Abschluss einer Haushaltsversicherung zur Vorsicht geraten. Um den gewünschten Schutz auch wirklich zu erhalten, ist eine sorgfältige Prüfung der Angebote unumgänglich.