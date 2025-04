Heißer Kampf um jeden Kunden: Welche Neuerungen Grillmarken jetzt auffahren

Der „azado Dubai Grill“ mit Gold und Kristall kostet 260.000 Euro und ist damit das teuerste Grillgerät der Welt. Ausgeliefert wird er zusammen mit einem in der Schweiz gezüchteten Black-Angus-Rind

Trends aufspüren, Innovationen herausbringen

Bei Obi beginnt die Grillsaison gerade anzulaufen – zwischen März und August fallen 85 Prozent der Grillverkäufe an. Konsumenten wären in den vergangenen zwei Jahren sehr preissensibel, heißt es aus KURIER-Anfrage. Sie greifen zunehmend auf günstige Alternativen zurück, wechseln vom Mittel- ins Einstiegssegment, warten gezielt auf Aktionen oder setzen auf Marken mit „gutem Preis-Leistungs-Verhältnis“. Die Industrie würde darauf reagieren und im günstigen Sortiment aufstocken. Aber auch Innovationen entwickeln, um Neukunden, die mit der Grillerei vielleicht noch nichts am Hut haben, zu erreichen.

Die Show und das Aufgebot waren groß, als Weber, einer der größten internationalen Player am Grillmarkt, vergangenen Donnerstag zum Frühlingsfest im zehnten Wiener Bezirk lud. Im Mittelpunkt: Die Produktneuheiten 2025. Davon gibt es einige, obwohl man denken könnte, dass der Grillmarkt alles bereithält, was der Konsument brauchen könnte. Besonders stolz ist man seitens Weber auf den „Lumin“. Ein kompakter Elektrogriller, der 315 Grad Hitze entwickeln kann und sich jetzt als Smart-Version mit dem Handy steuern lässt. Kosten: 499 Euro und damit eines der günstigsten Modelle, das die Firma zu bieten hat.