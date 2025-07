Wer für den Grillabend zu Hause Fleisch einkauft, sollte auf das Etikett achten. Laut Grillfleisch-Check der Umweltschutzorganisation WWF stammt jedes vierte beworbene Produkt aus dem Ausland. In mehr als der Hälfte der untersuchten Produkte seien Futtermittel aus Übersee ohne Umweltstandards enthalten. Das zur Tierfütterung eingesetzte Soja werde oft auf illegal abgeholzten Flächen in Südamerika angebaut, kritisierte die NGO.

Rodung für Sojaanbau in Brasilien

"Soja-Futtermittel aus Übersee verursachen massive Naturzerstörung: Artenreiche Lebensräume wie tropische Wälder und Savannen müssen riesigen Monokulturen weichen, in denen massenhaft Pestizide eingesetzt werden. Auch Fleisch-Produkte aus Österreich tragen dazu bei", erklärte WWF-Experte Dominik Heizmann in einer Aussendung. Denn in drei Viertel der Grillfleisch-Produkte mit österreichischer Herkunftskennzeichnung sei der Einsatz von Übersee-Soja nicht ausgeschlossen. "Wenn Fleisch mit österreichischer Herkunft gekennzeichnet ist, dann sollte dies auch auf die eingesetzten Futtermittel zutreffen." Die Politik müsse hier für mehr Transparenz sorgen.