Greenpeace: Staat entgehen durch Privatjets 77 Millionen Euro an Steuereinnahmen

Forderung nach Verbot

Gemeinsam mit dem Schauspieler Cornelius Obonya und Marlene Engelhorn, Millionen-Erbin und Aktivistin der Initiative „Tax Me Now“, plädiert die Umweltschutzorganisation, derartige Flüge zu unterbinden. „Unternehmen, die bei ihren Geschäftsreisen auf extrem klimaschädliche Privatjets setzen, bekommen dafür noch Steuerzuckerln als Belohnung. Inmitten der eskalierenden Klimakrise ist das ein Skandal“, sagte Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich.

Steuerersparnisse im Detail

Offizielle Erhebungen zu Geschäftsreisen mit Privatjets gibt es nicht. Greenpeace leitet seine Zahlen aus Luftfahrtstatistiken und Angaben der Privatjet-Anbieter ab . Die Kosten für die insgesamt 40.700 Flüge für Unternehmen beziffert die Organisiation mit 276 Millionen Euro. Die können von Unternehmen abgeschrieben werden. Sie sparen damit 63 Millionen an Steuerzahlungen ein.

Weitere 14 Millionen Euro ersparen sich die Firmen, weil Kerosin nicht besteuert wird. Als Basis für die Berechnung nimmt Greenpeace einen Verbrauch von 57 Millionen Liter Kerosin an. Weil die Jets nicht nur in Österreich betankt werden, ist das laut Greenpeace der österreichische Anteil an den insgesamt 27,5 Millionen Euro an entgangenen Steuereinnahmen.