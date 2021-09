Grazer Forscher eroberten W-Frequenzband für Satellitenkommunikation

Unerforschte Frequenzbänder für den Datenverkehr zwischen Erde und Satelliten sind heiß begehrt. Von einer handlichen Satellitenbox, die sie Ende Juni ins All schickten, empfingen steirische Forscher weltweit erstmals Signale im "W-Frequenzband". Man könnte es für die Internetanbindung großer Hochleistungssatelliten nutzen, sagte Michael Schmidt von Joanneum Research in Graz der APA. Zuvor müsse man die Frequenzstraße aber bei jedem Wetter kennenlernen.

Am 30. Juni startete vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral (USA) eine Falcon-9-Rakete mit Forschungssatelliten. Einer davon gehört den Grazer Forschern und ihren internationalen Projektpartnern: Er ist ein "Triple-Cubesat", das heißt, eine Box von zehn mal zehn Zentimetern Grundfläche und dreißig Zentimetern Höhe. "Rundherum sind Solarzellen gepackt, die insgesamt 16 Watt elektrischer Leistung erzeugen können, und eine Batterie ist an Bord, weil er immer wieder im Schatten der Erde fliegt", erklärte Schmidt. Seine "polare Umlaufbahn" in 540 Kilometern Höhe führt ihn fast im rechten Winkel zum Äquator knapp über den Polen vorbei.