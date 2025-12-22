Goldpreis erreicht neuen Rekordwert: 4.383,76 Dollar pro Feinunze

Der Goldpreis hat ein neues Allzeithoch erreicht. Die Feinunze wurde am Montag im Frühhandel mit 4.383,78 Dollar (3.743 Euro) bewertet und übertraf somit den bisherigen Rekordwert von 4381,52 Dollar aus dem Oktober.

Hintergrund sind eine Reihe wirtschaftlicher Kennzahlen aus den USA, die in der vergangenen Woche veröffentlicht worden waren. So lag die Zahl der im Land neu geschaffenen Arbeitsplätze unter den Erwartungen und die Inflationsrate sank. Beides deutete darauf hin, dass die US-Zentralbank ihre Leitzinsen weiter senken dürfte.