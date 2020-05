Goldpreis klettert auf höchsten Stand seit sieben Jahren

Der Goldpreis ist nach Konjunkturwarnungen der US-Notenbank Fed zum Wochenstart auf den höchsten Stand seit sieben Jahren geklettert.

Am Montag in der Früh kostete die Feinunze Gold (31,1 Gramm) zwischenzeitlich 1.764 US-Dollar (1.634 Euro) und damit rund 19 Dollar mehr als am Freitag.

Verunsicherte Immo-Investoren

Die Goldnachfrage profitierte damit erneut von der hohen Verunsicherung um die Erholung der Weltwirtschaft von der Coronakrise. Wie die US-Notenbank in ihrem halbjährlichen Stabilitätsbericht am Freitag mitteilte, gehört vor allem die Immobilienbranche zu den Sektoren, die unter einer möglichen erneuten Verschärfung der Coronakrise zu leiden hätten.

Am Wochenende hatte Fed-Chef Jerome Powell in einem Interview gewarnt, dass die Erholung der US-Wirtschaft sich bis ins Jahr 2021 hinziehen könnte.