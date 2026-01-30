Nach Rekordhochs: Gold und Silber erleben heftige Verluste

Nach ihrer jüngsten Rekordjagd sind die Preise für Gold und Silber am Freitagabend massiv unter Druck geraten. Marktbeobachter verwiesen auf einsetzende aggressive Gewinnmitnahmen bei den Preisen der Edelmetalle, nachdem diese zuletzt beachtlich zugelegt hatten. Der Ausverkauf war breit angelegt im Edelmetallsektor, auch Platin und Palladium verzeichneten deutliche zweistellige Kursverluste.

Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) sackte am Abend um zehn Prozent auf 4.852,94 US-Dollar ab, nachdem er im frühen Handel noch bis auf rund 5.450 Dollar gestiegen war. Seit dem Jahresstart liegt der Goldpreis aktuell aber immer noch etwa zwölf Prozent im Plus. Beim Silberpreis gab es zum Wochenausklang eine beachtliche Talfahrt von fast 25 Prozent auf 87,76 Dollar zu sehen. Er weist damit im Jänner aber immer noch eine starke Performance von gut 20 Prozent auf. Am Donnerstag hatte Silber ein Rekordhoch von 121,65 Dollar markiert.

Neben den Gewinnmitnahmen belastete zudem die Unsicherheit um die künftige Geldpolitik der US-Notenbank. US-Präsident Donald Trump hat den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell vorgeschlagen. Dies hat an den Märkten Zweifel geschürt, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird. Die Erwartungen von Zinssenkungen hatte zuletzt die Edelmetallpreise gestützt. Warsh galt lange als geldpolitischer Falke, hat sich also tendenziell für höhere Zinsen eingesetzt. Zuletzt übte er allerdings auch Kritik an den hohen Zinsen. Er fordert stattdessen einen weiteren Abbau der Anleihebestände der Notenbank. Dies könnte den Finanzmärkten Liquidität entziehen und auch die Edelmetallpreise belasten.

Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen warnt davor, zu viel aus der Nominierung abzuleiten: "Der US-Präsident hat hinreichend klargemacht, dass er deutlich niedrigere Zinsen sehen will. Davon wird er wohl kaum schnell ablassen." Man erwarte, dass die Fed auf diesen Druck auch reagieren werde. "Das spricht dafür, dass der Goldpreis grundsätzlich gut unterstützt bleiben wird", schreibt Nguyen. "Das Ausmaß der Korrektur legt auch nahe, dass Marktteilnehmer nach dem rapiden Preisanstieg nur auf eine Gelegenheit für Gewinnmitnahmen gewartet haben."