Gold: Die ultimative Reserve

Gold erlebt einen bemerkenswerten Höhenflug. Im Jahr 2025 legte der Kurs in US-Dollar um mehr als sechzig Prozent zu, in den vergangenen drei Jahren sogar deutlich über einhundert Prozent – und über zehn Jahre betrachtet fast um das Dreifache. Im Oktober erreichte Gold ein Rekordhoch von rund 4.200 Dollar je Feinunze. Hinter dieser Entwicklung stehen nicht nur Daten und Kurven, sondern ein jahrtausendealter Vertrauensvorschuss. Gold ist einer der ältesten Wertspeicher der Menschheit. Seine Nutzung lässt sich bis etwa 5000 v. Chr. zurückverfolgen.

Sicherer Hafen In Krisenzeiten wurde Gold immer dann wichtig, wenn staatliche oder finanzielle Ordnung ins Wanken geriet – von antiken Reichen über den Goldstandard des 19. Jahrhunderts bis zu den Turbulenzen der Gegenwart. „Gold ist die etablierteste und unmittelbarste Form von Geld“, sagt Marcus Fasching, Geschäftsführer der ÖGUSSA. Dass Anleger seit Monaten auch bei Rücksetzern wieder kaufen, habe viel mit geopolitischen Risiken zu tun. „Der Haupttreiber der Kursentwicklung waren zuletzt die vielen ungelösten Konfliktherde, aber auch negative weltwirtschaftliche Entwicklungen.“

Politische Risiken Vertrauen ins Papiergeld, das „Fiat-Geld“, sei keineswegs selbstverständlich, so Fasching. „Wenn Staaten Kredite nicht zurückzahlen können und zur Vermeidung von Zahlungsausfällen Geld gedruckt wird, dreht sich der Spieß um.“ Dass die EZB nach ihrem Zinshoch bereits mehrmals gelockert hat, verstärke den Trend: Gold wirft zwar keine Zinsen ab, verliert dafür aber auch in Währungsabwertungen nicht seine Kaufkraft. Gleichzeitig bauen Notenbanken seit einigen Jahren ihre Goldreserven weiter aus – ein signalstarker Schritt in unsicheren Zeiten.