Glock liefert Sturmgewehre an die britische Polizei
Die Ferlacher Waffenschmiede Glock (670 Millionen Euro Umsatz, 102 Millionen Euro Gewinn) hat einen neuen lukrativen Auftrag an Land gezogen. Was in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt ist, ist, dass Glock nicht nur Pistolen herstellt, sondern auch ein Gewehr mit der Bezeichnung GR-115. Dabei handelt es sich um einen Karabiner auf Basis der weltweit weitverbreiteten Plattform AR-15.
„Das GR-115 wurde offiziell als Waffe der Wahl für spezialisierte bewaffnete Polizeieinheiten im ganzen Land ausgewählt“, teilt der britische Glock-Vertriebspartner Viking Arms mit. „Das GR-115 übertraf die Produkte führender globaler Hersteller und erzielte die Höchste Punktezahl für Präzision sowohl mit als auch ohne Schalldämpfer.“
Innerhalb eines Rahmenvertrages können acht britische Polizeiorganisationen unter sechs verschiedenen Fabrikaten aus Belgien, Israel Italien, Österreich und den USA auswählen.
Bis zu 3.000 Gewehre
„Das Glock GR-115 erreichte die höchste Bewertung unter den zugelassenen Karabinern, die es etwa 50 einzelnen Polizeieinheiten im Vereinigten Königreich ermöglicht“, ein Gewehr für ihre operativen Anforderungen auszuwählen. Neben dem Rahmenvertrag erhielten die Österreicher „den Zuschlag für einen exklusiven Vertrag zur Belieferung eines hochrangigen nationalen Polizeinetzwerks“. Branchenkenner gehen davon aus, dass Glock allein heuer bis zu 3.000 Gewehre an die britische Polizei ausliefern wird.
Dem Vernehmen nach soll ein GR-115 etwas mehr als 2.000 Dollar kosten. Das ist mehr als die AR-15-Modelle anderer Hersteller.
Glock hat aber in Großbritannien ein guten Ruf, ist doch die bewaffnete Polizei seit Jahren mit Glock 17-Pistolen ausgerüstet.
Derzeit wird das GR-115 nur an „ausgewählte Kunden“ in Sachen „Strafverfolgung und Militär“ verkauft. Bisher hat Glock rund 1.000 Gewehre nach Brasilien verkauft.
