Glock liefert Sturmgewehre an die britische Polizei

Die Ferlacher Waffenschmiede Glock (670 Millionen Euro Umsatz, 102 Millionen Euro Gewinn) hat einen neuen lukrativen Auftrag an Land gezogen. Was in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt ist, ist, dass Glock nicht nur Pistolen herstellt, sondern auch ein Gewehr mit der Bezeichnung GR-115. Dabei handelt es sich um einen Karabiner auf Basis der weltweit weitverbreiteten Plattform AR-15.

„Das GR-115 wurde offiziell als Waffe der Wahl für spezialisierte bewaffnete Polizeieinheiten im ganzen Land ausgewählt“, teilt der britische Glock-Vertriebspartner Viking Arms mit. „Das GR-115 übertraf die Produkte führender globaler Hersteller und erzielte die Höchste Punktezahl für Präzision sowohl mit als auch ohne Schalldämpfer.“

Innerhalb eines Rahmenvertrages können acht britische Polizeiorganisationen unter sechs verschiedenen Fabrikaten aus Belgien, Israel Italien, Österreich und den USA auswählen.