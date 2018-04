Giftige Debatte, gesunde Nahrung

So manchen Strauß hatte auch Landwirtschaftsvertreter Schultes mit der Kommission auszufechten. Er vermisst bisweilen die geforderten Beweise für die Schädlichkeit. So ist es seit der BSE-Rinderwahn-Krise verboten, Schlachtabfälle als Tiernahrung zu verfüttern. Diese würden verbrannt oder exportiert – also im Ausland verfüttert, womit sie als Fleisch in die EU zurückkämen.

Weitere „Reibungspunkte“ gibt es, weil Österreich die rot-weiß-rote Herkunft stärker betont wissen will. „Natürlich“ sei das ein Beitrag zu mehr Lebensmittelsicherheit, sagt Schultes: Er bezweifelt nämlich, dass andere EU-Länder dieselben strengen Kontrollstandards anwenden wie wir. Skandale wie jener um Fibronil-belastete Eier seien aus dem EU-Ausland hereingetragen worden. In anderen Ländern hätten kritische Bio-Kontrollore Sorgen, ob sie ihr Auto heil nach Hause bringen, behauptet Schultes.

Darauf geht der Kommissar nicht ein. Er pocht auf EU-weit einheitliche Herkunftsbezeichnungen – und nimmt Anleihen bei den Euro-Münzen. Eine Seite ist einheitlich gestaltet, die andere zeigt nationale Symbole. Ähnlich könnten Herkunftslabels aussehen: „Hergestellt in der EU. Produkt aus Österreich.“