Gewinnrückgang bei Nestlé: Konzern soll umgebaut werden

Ein schrumpfender Umsatz und höhere Rohstoffkosten haben dem Schweizer Nahrungsmittelriesen Nestlé 2025 erneut einen Gewinnrückgang eingebrockt. Unter dem Strich verdiente der Hersteller von Nespresso, Maggi und KitKat 9 Mrd. Franken (9,9 Mrd. Euro), ein Minus von 17 Prozent. Das vom Markt stark beachtete organische Umsatzwachstum, das Wechselkurseinflüsse sowie Zukäufe und Verkäufe von Geschäftsbereichen ausklammert, legte vor allem dank Preiserhöhungen um 3,5 Prozent zu.

Analysten hatten einer unternehmenseigenen Umfrage zufolge mit einem Nettogewinn von 10,08 Mrd. Franken und einem organischen Wachstum von 3,4 Prozent gerechnet. Dennoch höhere Dividende Nestlé will die Dividende um 1,6 Prozent auf 3,10 Franken je Aktie anheben. Für das laufende Jahr peilt das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum im Bereich von etwa 3 bis 4 vier Prozent an. Die bereinigte operative Ergebnismarge werde sich gegenüber den 16,1 Prozent des Jahres 2025 voraussichtlich verbessern.