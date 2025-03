Gewerkschafter Binder: "Totgesang auf Standort vertreibt Investoren"

Die Produktionsgewerkschaft ProGe wirft der Industriellenvereinigung (IV) "Schwarzmalerei" vor und beurteilt die Lage in der heimischen Industrie weit weniger pessimistisch. „Der ständige Totgesang auf den Standort hat Investoren vertrieben“, sagte ProGe-Vorsitzender Reinhold Binder bei einem Hintergrundgespräch am Dienstag anlässlich der am 19. März mit der Elektro(nik)industrie startenden Frühjahrslohnrunde.