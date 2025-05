Nordeuropa ist nach einer Studie des Instituts für deutsche Wirtschaft (IW) Köln in einem Vergleich 34 entwickelter Staaten die Weltregion, in der es am gerechtesten zugeht.

Auf dem letzten Platz landete die Türkei, auch Japan und die USA sind auf den Plätzen 29 und 30 in der Schlussgruppe. Auftraggeber war die Stiftung Familienunternehmen in München, die die Untersuchung veröffentlichte.

Die Studienautoren verweisen ausdrücklich darauf, dass das Gerechtigkeitsempfinden in vielerlei Hinsicht von persönlichen Präferenzen abhängt. Um dennoch einen möglichst objektiven Index aufzustellen, verglichen der federführende Ökonom Dominik Enste und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 43 einzelne Indikatoren in sechs Kategorien: Bedarfsgerechtigkeit, Regelgerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, Einkommensgerechtigkeit und Generationengerechtigkeit. Das IW Köln wird hauptsächlich getragen von deutschen Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden.

Geteilte Meinungen über die Gerechtigkeit

In einer begleitenden, in Deutschland durchgeführten Umfrage kam heraus, dass die Vorstellungen zur Gerechtigkeit in der deutschen Bevölkerung auseinandergehen. Knapp 87 Prozent der 3.267 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die Regelgerechtigkeit am wichtigsten, also der Gedanke, dass für alle Mitglieder einer Gesellschaft gleiches Recht gelten soll. Knapp 49 Prozent halten demnach möglichst gleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen für gerecht. Doch stimmten knapp drei Viertel - gut 74 Prozent - auch dem Satz zu: "Eine Gesellschaft ist gerecht, wenn Personen, die im Beruf viel leisten, mehr verdienen als andere."

Die auftraggebende Stiftung Familienunternehmen zog den Schluss, dass es in Deutschland etwa kein grundlegendes Gerechtigkeitsproblem gebe. "Es ist gut, von Wissenschaftlern zu hören, dass es in Deutschland im Kern gerecht zugeht", sagte Vorstand Rainer Kirchdörfer.