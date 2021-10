Gemma Tesla schauen: Gigafabrik nahe Berlin öffnete Pforten

Wenige Wochen vor dem erwarteten Produktionsstart hat der US-Elektroautohersteller Tesla am Samstag sein erstes europäisches Werk der Öffentlichkeit präsentiert. Vor der Autofabrik in Grünheide bei Berlin tummelten sich mittags Hunderte Menschen auf einer Art Volksfestplatz mit Riesenrad und Würstchenbuden. Am Nachmittag stand ein Auftritt von Firmengründer Elon Musk auf dem Programm.