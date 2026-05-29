In der fünften Verhandlungsrunde haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaften Donnerstagabend doch noch auf einen neuen Kollektivvertrag für die Elektro- und Elektronikindustrie geeinigt. Die Ist-Löhne und -Gehälter sollen laut Aussendungen beider Seiten um 1,85 Prozent plus 22 Euro steigen und somit - laut Gewerkschaften - um bis zu 2,7 Prozent. Die KV-Mindestlöhne und -gehälter, Lehrlingseinkommen sowie kollektivvertragliche Zulagen und Aufwandsentschädigungen werden um 3 Prozent erhöht.

Arbeitnehmer: "Es stand Spitz auf Knopf" Ein im Raum stehender Streik, für den es bereits eine Streikfreigabe seitens des Gewerkschaftsbundes (ÖGB) gab, wurde somit abgewendet. "Es stand Spitz auf Knopf", erklärten dazu die beiden Verhandler auf Arbeitnehmerseite Reinhold Binder (ProGe) und Eva Scherz (GPA) in einer gemeinsamen Aussendung. "Mit Betriebsversammlungen, Solidarität und Streikentschlossenheit mussten sich die Belegschaften den Respekt und die Wertschätzung erst erkämpfen." "Unser vorrangiges Ziel war es, in diesen durch geopolitische Verschiebungen, regulatorische Unsicherheiten und technologische Disruption wirtschaftlich herausfordernden Zeiten heuer deutlich unter der rollierenden Inflation abzuschließen - das ist uns gelungen", kommentierte der Obmann des Wirtschaftskammer-Fachverbands der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI), Wolfgang Hesoun, den Ausgang der Verhandlungen. Der Fokus sei auf dem Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit gelegen.