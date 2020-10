Gebrüder Weiss steigert Sendungsvolumen in Kroatien

Das internationale Logistikunternehmen Gebrüder Weiss mit Hauptsitz in Lauterach (Vorarlberg) hat seine Präsenz in Kroatien erhöht. Zum Halbjahr erzielte Gebrüder Weiss ein Plus beim Sendungsvolumen im Landverkehr von 15 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dazu habe auch das neue Terminal bei Zagreb, das heuer fertiggestellt und in Betrieb genommen wurde, beigetragen, wie das Unternehmen in einer Aussendung sagt.

In diese Standorterweiterung in der kroatischen Hauptstadt hat Gebrüder Weiss 18 Millionen Euro investiert. Die Logistikfläche im neuen Hub hat insgesamt 18.000 Quadratmeter.