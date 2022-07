Gas-Füllstand vor Regierungsberatungen nur leicht gestiegen

Angesichts zuletzt gesunkener Gas-Speicherraten berät die Regierung morgen, Dienstag, über die aktuelle Situation. Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) bezeichnete die Lage am Freitag als "ernst". Die Befüllung verlief zuletzt offenbar nicht nach Plan. Laut Daten der Gas Infrastructure Europe (GIE) liegt der Füllstand in Österreich momentan (Stand: 3. Juli) bei rund 45,6 Prozent - und ist damit im Vergleich zur Vorwoche nur ein leichtes Plus.

In den vergangenen Tagen flossen teilweise weniger als 100 Gigawattstunden (GWh) pro Tag in die Speicher, nachdem die täglichen Mengen im Juni großteils bei deutlich über 300 GWh gelegen waren. Am vergangenen Samstag betrug die Rate allerdings wieder rund 355 GWh, der Füllstand lag damit im Vergleich zum Vortag um 0,4 Prozent höher. Im Wochenabstand entspricht das mit rund 1,1 Prozent aber nur einer relativ geringen Steigerung.