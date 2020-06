G20: Übers Klima reden, mit Steuergeld nach Öl graben

Die Subventionen könnten das Ziel untergraben, die Erderwärmung auf maximal zwei Grad Celsius zu begrenzen, warnte das Institut, das den Bericht zusammen mit der US-Aktivistengruppe Oil Change International vorlegte. Er erscheint kurz vor dem Gipfel der G-20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer im australischen Brisbane am Wochenende.

Die Studie kritisierte auch Investitionen staatlicher Konzerne als eine besonders verbreitete Form der Subvention in Ländern wie Brasilien, China, Indien, Mexiko, Russland und Saudi-Arabien.

Demnach reichte die Unterstützung von 2 bis 5 Mrd. Dollar in Russland, Mexiko und Indien bis zu 9 Mrd. Dollar in China, 11 Mrd. Dollar in Brasilien und 17 Mrd. Dollar in Saudi-Arabien. Die Studie kritisierte, die direkten oder versteckten Subventionen seien eine "öffentlich finanzierte Beihilfe für Kohlendioxid-intensive Konzerne" zum Schaden der erneuerbaren Energien. Ohne die Subventionierung der Erkundung der Ölvorkommen und weitere Hilfen wäre ein Großteil der heutigen Öl- und Gasförderprojekte nicht profitabel, schrieb das britische Institut.