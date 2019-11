Furchtlos: Boeing findet Abnehmer für Unglücksmaschine 737 MAX

Das nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegte Boeing-Flugzeugmodell 737 Max entpuppt sich auf der Luftfahrtmesse in Dubai als unerwarteter Verkaufsschlager.

Gleich mehrere Fluggesellschaften kündigten dort Bestellungen von insgesamt bis zu 50 Maschinen des Typs im Wert von rund sechs Milliarden Dollar an.

Furchtlose Kasachen und Türken

So gab die Fluggesellschaft Air Astana aus Kasachstan am Dienstag die Bestellung von 30 der Mittelstreckenjets bekannt. „Wir machen das Fliegen für die Menschen in Kasachstan erschwinglich“, sagte Alma Aliguzhinova, Vorstandsmitglied der Fluglinie.

Dazu soll die Billigfluglinie FlyArystan gegründet werden, die mit den 737-8 MAX ausgestattet wird. Ende 2021 werde die Auslieferung der ersten Maschinen beginnen.