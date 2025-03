Elektro-KV: Gewerkschaft fordert spürbares Lohnplus

Im Vorjahr wurden die kollektivvertraglichen Löhne und Gehälter um 7,5 Prozent und die Ist-Löhne und -Gehälter um 6,8 Prozent angehoben. Zuvor drohte die Gewerkschaft mit Streiks. Der KV-Mindestlohn in der Branche beläuft sich auf 2.406,56 Euro brutto pro Monat.

Ausgangsbasis der Gespräche, die am Vormittag begonnen haben, ist eine rollierende Inflation von voraussichtlich 2,8 Prozent . Die Gewerkschaften Pro-Ge und GPA erteilten Wünsche nach einer Nulllohnrunde bereits im Vorfeld eine Absage und pochen auf eine "spürbare" Lohn- und Gehaltserhöhung.

Trübe Konjunkturaussichten trotz Frühlingstemperaturen bilden den Rahmen zum Auftakt zur heurigen Frühjahrslohnrunde. Nach der Papierindustrie in der Vorwoche starteten heute, Freitag, die Verhandlungen für die rund 60.000 Beschäftigten in der heimischen Elektro- und Elektronikindustrie , einer der größten Industriezweige.

Mehr Freizeit statt mehr Geld

Neu verhandelt werden muss beim Elektro-KV die Weiterführung der so genannten Freizeitoption, die es ermöglicht, durch Einzelvereinbarung die Ist-Erhöhung in dauerhaft mehr bezahlte Freizeit umzuwandeln. Die 2016 geschlossene Vereinbarung, die beispielhaft für andere Branchen war, läuft mit dem KV-Abschluss 2025 aus.

Die Verhandlungen dürften auch heuer wieder schwierig werden, denn die Arbeitgeber spüren nach eigenen Angaben noch die Erhöhungen des Vorjahres. Für die Exportbetriebe sei das ein erheblicher Wettbewerbsnachteil. Die Verhandlungen beim Elektro-KV gehen am 9. April weiter.

In der kommenden Woche starten die 50.000 Beschäftigten der Chemischen Industrie in ihre Kollektivvertragsverhandlungen, den Abschluss bildet am 20. Mai die Glasindustrie mit 7.000 Mitarbeitern.