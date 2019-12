Frankreich will Großteil der Glyphosat-Produkte verbieten

Ab 2020 dürften insgesamt 36 Glyphosat-Produkte nicht mehr verwendet werden. Diese machen nach Angaben der Agentur fast drei Viertel des Volumens der im Jahr 2018 in Frankreich verkauften Glyphosat-Produkte aus. Weiteren vier Produkten, die Glyphosat enthalten, soll die Zulassung aufgrund unzureichender Daten zu möglichen Gesundheitsrisiken verweigert werden. Die staatliche Agentur für Lebensmittelsicherheit prüfte, welche Pestizide auf Glyphosat-Basis wirklich unersetzlich sind – nur die können in Frankreich noch eine Marktzulassung erhalten. Ein Totalverbot von Glyphosat scheiterte im Vorjahr im französischen Parlament.

Mehrere Hersteller

Glyphosat wurde vom US-Konzern Monsanto entwickelt, den der deutsche Chemieriese Bayer 2018 übernommen hatte. Da das Patent von Glyphosat seit Jahren abgelaufen ist, wird das Herbizid inzwischen auch von zahlreichen anderen Firmen hergestellt.

42.000 Klagen

Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Bayer sieht sich in den USA deshalb mit mehr als 42.000 Klägern konfrontiert. Ein Bayer-Sprecher erklärte, das Unternehmen wolle zusätzliche Daten an ANSES übermitteln und sei zuversichtlich, dadurch die Zulassungen für seine glyphosathaltigen Produkte in Frankreich verlängern zu können. Bayer stehe “voll und ganz” hinter seinen Produkten.