FMA warnt vor zwei Finanzdienstleistern - Keine Konzession

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) warnt aktuell vor den beiden Finanzdienstleistern FX Global Suisse / MC Experts Ltd (www.fxglobal-suisse.com, customers@fxglobal-suisse.com, info@fxglobal-suisse.com, partners@fxglobal-suisse.com) sowie Fantex bzw. Fecility Group Ltd (www.fantex.co, webtrader.fantex.co, my.fantex.co) mit angeblichem Sitz in 8 Copthall, Roseau Valley, 00152, Commonwealth of Dominica, DO 00152 (support@fantex.co, ellen.castillo@fantex.co).

Keine Berechtigung

Die Gesellschaften seien "nicht berechtigt, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen", so die Finanzaufseher im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" am Freitag. Es sei den Anbietern daher der gewerbliche Handel auf eigene oder fremde Rechnung nicht gestattet.