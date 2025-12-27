Flughafen Wien mit Passagier 32 Millionen

Der Flughafen Wien freut sich über einen 32-millionsten-Passagier im heurigen Jahr. Damit habe man schon jetzt einen Rekord erreicht, heißt es in einer Aussendung am Samstag.

"Angela aus Bukarest" war die Rekordreisende, die von Wiens Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) sowie Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger bei ihrer Ankunft am Wiener Airport gemeinsam mit ihrer Schwester begrüßt wurde und sich u.a. über einen Einkaufsgutschein freuen durfte.