Wirtschaft

Flughafen Wien mit Passagier 32 Millionen

Austrian Airlines Flugzeug beim Landeanflug von hinten fotografiert.
Passagierrekord am Flughafen Wien. 32 Millionen Passagiere gab es bis jetzt 2025 am Wiener Airport.
27.12.25, 11:32
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der Flughafen Wien freut sich über einen 32-millionsten-Passagier im heurigen Jahr. Damit habe man schon jetzt einen Rekord erreicht, heißt es in einer Aussendung am Samstag. 

"Angela aus Bukarest" war die Rekordreisende, die von Wiens Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) sowie Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger bei ihrer Ankunft am Wiener Airport gemeinsam mit ihrer Schwester begrüßt wurde und sich u.a. über einen Einkaufsgutschein freuen durfte.

"Nach eingehender Analyse": Flughafen Wien baut keine dritte Piste

Mehr zum Thema

Rumänien
Agenturen  | 

Kommentare