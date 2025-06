Flugticketpreise sind um 9 Prozent geringer als vor einem Jahr

Wer im Sommer 2025 in den Urlaub fliegt, zahlt in den meisten Fällen weniger als noch vor einem Jahr. Das zeigt eine neue Analyse des Vergleichsportals Check24. Die Ticketpreise für Flüge zu den 30 beliebtesten Zielen in Europa sind um 9 Prozent gefallen. Aber auch Fernreisen sind um 4 Prozent günstiger als 2024.