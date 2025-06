Löffler-Chef: „,Geiz ist geil‘ erlebt eine Renaissance“

Die Lager sind voll

Witterungsbedingt waren April und Mai keine guten Fahrradmonate, daher war die Lust auf neue Fahrradbekleidung relativ gering. Die Lager seien voll. Im Outdoorbereich leidet Löffler als kleinerer Player unter der zunehmenden Markenkonzentration im Fachhandel. Auch Eigenmarken würden verstärkt promotet, „da kommen wir unter die Räder“.

Löffler konzentriert sich auf die Bereiche Radsport, Langlauf, Unterwäsche und Outdoor sowie Skitouren und Wandern. „In diesen Gruppen sind wir die Experten, wenn es um Yoga geht, kostet die Hose nur 35 Euro, das geht sich nicht aus.“ Die Themen Nachhaltigkeit und regionale Produktion seien in der Bedeutung für die Konsumenten deutlich nach unten gerutscht, „das Motto ,Geiz ist geil‘ erlebt dafür eine Renaissance“, fasst Leodolter die Lage zusammen. Als österreichischer Hersteller mit lokaler Produktion trifft den Traditionsbetrieb die Entwicklung sehr. Die Käuferschicht, die auf höherwertige Ware und regionale Produktion und Wertschöpfung achte, sei sehr schmal.

90 Prozent Wertschöpfung in Europa

70 Prozent der Stoffe werden bei Löffler im eigenen Haus verarbeitet, 90 Prozent der Wertschöpfung erfolgt in Europa, im Stammwerk in Ried/OÖ und im Werk in Bulgarien. Nur bestimmte Rad- und Langlaufhandschuhe werden in Asien zugekauft, weil es sie in Europa gar nicht mehr gibt.