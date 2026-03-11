Budget-Sanierung: Welche Maßnahmen jetzt drohen könnten

Fiskalrat-Chef Christoph Badelt hat am Mittwoch einmal mehr vor dem langfristigen Auseinanderdriften von Einnahmen und Ausgaben im österreichischen Staatshaushalt gewarnt. Vor allem das Gesundheitswesen,

die Pflege

sowie die Pensionen seien Kostentreiber, sagte er im "Klub der Wirtschaftspublizisten". Wenn man die Lohnnebenkosten senken wolle, sollte laut Badelt auch über eine "vernünftige Erbschaftssteuer" sowie eine höhere Grundsteuer diskutiert werden.

Für die kurzfristige Sanierung im Rahmen des EU-Defizitverfahrens verwies Badelt auf die am Dienstag vom Fiskalrat veröffentlichte Liste an möglichen Konsolidierungsmaßnahmen. Besonders wirksam wären demnach eine Abschaffung des Familienbonus, weitere steuerliche Maßnahmen etwa bei der Umsatzsteuer und Einsparungen bei den Pensionen. Badelt unterstrich erneut, dass keine der Maßnahmen explizit empfohlen werde, jedoch: "Es ist zu befürchten, dass irgendetwas aus dieser Liste kommen muss." "Diesem Finanzminister glaube ich" Dass sich der Budgetvollzug zuletzt besser als erwartet dargestellt hat, wie Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) Ende Jänner bekannt gegeben hat, hält Badelt angesichts ursprünglich noch nicht eingepreister Veränderungen im Pensions- und Beamtenbereich für glaubwürdig. "Sie merken schon, diesem Finanzminister glaube ich", so der Fiskalrat-Chef in einem Seitenhieb auf frühere ÖVP-Finanzminister. Ein bis zwei Milliarden Euro aus der Liste des Fiskalrats würden für die Konsolidierung aber dennoch wohl benötigt. Langfristig muss für den früheren Rektor der Wiener Wirtschaftsuniversität, der erst am Dienstag von dieser mit einer Ehrentafel gewürdigt wurde, vor allem im Bereich der monetären Sozialleistungen, der Pensionen und der Gesundheit "jetzt einmal wirklich" etwas geschehen. Sorge bereitet ihm, dass politische Verhandlungen in der Reformpartnerschaft des Bundes mit den Bundesländern erst Ende März beginnen sollen. Auf Bundesseite ortet Badelt hier Optimismus, fraglich sei aber, wie man die Landeshauptleute tatsächlich dazu bringen könne, etwa bei der Gesundheitsfinanzierung über ihre Schatten zu springen. Denn, so Badelt: "Jede Finanzierung aus einer Hand wäre natürlich eine dramatische Entmachtung der Bundesländer."