32 Prozent der Unternehmen in Österreich haben in den vergangenen fünf Jahren konkrete Hinweise auf Cyberangriffe oder Datendiebstahl erhalten. Ein Drittel der Großunternehmen mit über 51 Mio. Euro Jahresumsatz berichtet sogar von wiederholten Angriffen. Das geht aus einer Umfrage unter 200 Führungskräften bei Unternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten hervor. Auftraggeber der Befragung war das Beratungsunternehmen Ernst & Young (EY).

47 Prozent der befragten Führungskräfte sehen ein hohes Risiko, Opfer von Cyberangriffen zu werden. 9 von 10 Befragten erwarten, dass sich die Bedrohungslage weiter verschärfen wird. Trotz der hohen Risikowahrnehmung fehle vielen Unternehmen eine Strategie für Cybersicherheit und dafür reservierte Budgets, hält EY in einer Aussendung fest.