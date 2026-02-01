Steuerzahler können sich auf FinanzOnline vertreten lassen

Seit Jahresbeginn gibt es bei FinanzOnline, dem eGovernmentportal der Finanzverwaltung, die Möglichkeit, sich von einer Vertrauensperson in steuerlichen Angelegenheiten helfen zu lassen. Die Vertrauenspersonen können aus dem Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis sein und diverse steuerliche Angelegenheiten wie die Steuererklärung erledigen. Der Grund ist laut Finanzministerium, dass sich nicht alle Menschen in der digitalen Welt zurechtfinden.

Die Vertretung ist ausschließlich kostenlos erlaubt, also unentgeltlich. Beide – der Vertretene als auch die Vertretung – müssen volljährig sein. Die Vertretung muss über eine ID-Austria oder eine EU-eID verfügen und darf höchstens vier Personen vertreten. Voraussetzung ist außerdem, dass der oder die Vertretene nur Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit hat oder eine Pension bezieht.