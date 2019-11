FiatChrysler will Fusion mit PSA noch heuer besiegeln

FiatChrysler und Peugeot wollen ihren geplanten Zusammenschluss zum weltweit viertgrößten Autobauer noch heuer besiegeln. Beide Konzerne kündigten in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden internen Mitarbeiterschreiben an, in den kommenden Wochen einen verbindlichen Fusionsvertrag unterschreiben zu wollen.

Wie aus den Unterlagen hervorgeht, sind neun Arbeitsgruppen eingerichtet worden, um die Konzernhochzeit über die Bühne zu bringen. FiatChrysler-Chairman John Elkann hatte vergangene Woche in Aussicht gestellt, dass bis Jahresende ein verbindliches Memorandum unterzeichnet werden könnte. Eine von Rivale General Motors ( GM) eingereichte Klage bereite ihm keine Sorge.