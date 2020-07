Fensterbauer Actual übernimmt Kosmos Sonnenschutz

Zur Actual Fenster Gruppe mit Sitz in Ansfelden zählen neben Kosmos auch die Zech Fenster GmbH in Vorarlberg und die Polybau Fenster GmbH in Niederösterreich. In der Gesamtgruppe werde laut Aussendung ein Umsatz von 66 Millionen Euro erwirtschaftet.

Das Familienunternehmen Actual mit Produktionswerken in Oberösterreich und der Steiermark erwirtschaftet mit 360 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von mehr als 50 Mio. Euro.