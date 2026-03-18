Federal Reserve belässt US-Zinssatz unverändert

Angesichts neuer Inflationssorgen infolge des Ölpreisschocks hält die US-Notenbank die Zinsen stabil. Der geldpolitische Schlüsselsatz bleibt in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent, wie die Federal Reserve am Mittwoch bekannt gab. Es ist die zweite Pause in Folge, nachdem die Fed die Zinsen im vorigen Jahr dreimal gesenkt hatte.

Im Zuge des Iran-Kriegs treiben Versorgungsängste die Ölpreise in die Höhe und lösen Inflationsängste aus. Die Spritpreise in den USA haben bereits kräftig angezogen und drohen, die Teuerung anzuheizen.