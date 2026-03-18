Federal Reserve belässt US-Zinssatz unverändert
Angesichts neuer Inflationssorgen infolge des Ölpreisschocks hält die US-Notenbank die Zinsen stabil. Der geldpolitische Schlüsselsatz bleibt in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent, wie die Federal Reserve am Mittwoch bekannt gab. Es ist die zweite Pause in Folge, nachdem die Fed die Zinsen im vorigen Jahr dreimal gesenkt hatte.
Im Zuge des Iran-Kriegs treiben Versorgungsängste die Ölpreise in die Höhe und lösen Inflationsängste aus. Die Spritpreise in den USA haben bereits kräftig angezogen und drohen, die Teuerung anzuheizen.
US-Präsident Donald Trump hat die unabhängigen Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell immer wieder zu Zinssenkungen aufgerufen, zuletzt zu Wochenbeginn. Doch entschieden sie sich erneut dagegen. Aktienanleger sehen wegen der Inflationsrisiken immer geringere Chancen für sinkende US-Zinsen in diesem Jahr.
"Eine Zinssenkung ist vorerst faktisch vom Tisch", meint Ökonomin Lena Dräger vom Kiel Institut für Weltwirtschaft. Vielmehr habe sich das Risikoprofil verschoben: Sollte der Ölpreisschock anhalten oder sich verstärken, wäre selbst eine erneute Straffung der Geldpolitik nicht mehr auszuschließen.
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