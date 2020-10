Fast 2.000 Daimler-Beschäftigte gehen freiwillig

Der deutsche Autobauer Daimler kommt mit dem angekündigten Personalabbau allmählich voran. Beim Abfindungsprogramm gehe die Zahl der Beschäftigten in Richtung 2.000, erklärte Finanzchef Harald Wilhelm am Freitag. "Ich will das nicht überbetonen, aber es geht in die richtige Richtung", sagte Wilhelm.