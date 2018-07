Familienbetrieb Miba: „Rechtzeitig an den Sohn übergeben“

Miba wurde schon 1927 gegründet, dennoch wird das Familienunternehmen aus Laakirchen erst in dritter Generation geführt. 1983 übernahm Peter Mitterbauer das Ruder von Vater Franz, der aus einer Schlosserei ein Industrieunternehmen geformt hatte. Peter Mitterbauer trieb die Internationalisierung voran, zahlreiche Werke im Ausland entstanden, unter anderem in den USA und China. Vor fünf Jahren hat Franz Peter Mitterbauer, der Enkel des Gründers, übernommen. Sein Thema: die digitale Zukunft der Firma. Der Vater steht nur beratend zur Seite – und auch nur, wenn er gebeten wird – , was dem Senior „viel Disziplin“ abverlangt.

KURIER: Was beschäftigt Vater und Sohn zurzeit am meisten?

Peter Mitterbauer: Ich werde 76 und habe das, was sich in der Welt im Moment abspielt, in dieser Virulenz nicht gekannt. Was heute täglich, ja stündlich aufpoppt, da braucht es von Unternehmen einen klaren Blick, um zu unterscheiden, was langfristige Trends sind, und was nicht. Man darf sich von den permanenten Meldungen nicht verunsichern lassen, aber man muss die welt- und gesellschaftspolitischen Veränderungen analysieren und schauen, was sie an neuen Chancen für das Unternehmen bieten. Zum Beispiel, was die Auseinandersetzung zwischen den USA und China für Europa oder die weltpolitische Ordnung bedeutet. Die Pax Americana ist zu Ende. Die Frage ist, was kommt Neues? Die Miba ist jedenfalls exzellent aufgestellt, wir sind in China stark wachsend und in den USA gut positioniert.

F. Peter Mitterbauer: Es ist eine Tatsache, dass wir in einer extrem schnelllebigen Zeit leben. Für Konsumenten, Mitarbeiter oder Führungskräfte ist es oft leichter gesagt als getan, das alles noch zu verdauen und zu wissen, was man als nächstes machen soll. Wichtig ist, eine ruhige Hand zu behalten, zu fokussieren und die richten Schritte zu setzen. Ein Familienunternehmen wie unseres ist nachhaltig orientiert und Stabilität gebend. Das suchen die Leute mehr und mehr – auch Mitarbeiter: die Kombination aus Chancen kriegen und sich einbringen können. Was mich konkret beschäftigt, ist, wie es gelingen kann, die Miba in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Wie wir es schaffen, das bestehende erfolgreiche Geschäft konsequent und mit aller Ruhe weiter auszubauen und daneben aus den vielen neuen Möglichkeiten rund um die Digitalisierung und die Elektrifizierung die für uns relevanten zu finden.

Was war das Wichtigste für Ihre berufliche Laufbahn, das Sie von Ihrem Vater gelernt haben?

F. Peter Mitterbauer: Unser Vater hat uns als Kindern immer wieder mitgegeben: Macht beruflich, was ihr wollt, etwas, wo ihr euch wohlfühlt, was euch begeistert, aber macht es besser als der Durchschnitt. Hätte ich Architektur studiert, wäre das für ihn auch okay gewesen. Freiraum haben und etwas besser als der Durchschnitt machen, das versuche ich auch meinen Kindern mitzugeben.