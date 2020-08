Familien-Härtefonds: Selbstständige kritisieren Ungereimtheiten

Die Ungereimtheiten bei der Berechnung sind nicht der einzige Kritikpunkt. Nicht nur EPU geben an, schon seit April auf die Auszahlung zu warten, andere zumindest seit einigen Wochen.

Was dauert da so lange? „Rund 40 Prozent der eingereichten Unterlagen waren unvollständig“, begründet Ministeriums-Sprecherin Caroline Göschl, daher werde schriftlich eine Nachreichung der Unterlagen verlangt. Daraus resultiere eine längere Bearbeitungsdauer. Es dürfte aber auch personelle Engpässe geben. Lerch berichtet von „stümperhaften, an Phishing-eMails erinnernde Kommunikation mit den Antragsstellern“. Seit Mitte Juli müssen Ferialpraktikanten bei der Abwicklung aushelfen. Diese wurden über das AMS gesucht, was die SPÖ zu einer eigenen Aussendung veranlasste.