Fahrradboten demonstrieren erneut für bessere Arbeitsbedingungen

Fahrradbotinnen und Essenszusteller demonstrieren heute, Dienstag, erneut für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld. Freie Dienstnehmer von Foodora (früher mjam) wollen einen Radl-Demozug vom Klimaministerium zum Arbeitsministerium in Wien abhalten. Sie fordern von der Regierung bessere Rahmenbedingungen für sie und ihre "Green Jobs". Vor Lieferando-Standorten in Linz und Salzburg finden zudem ab Mittag Betriebsversammlungen und Kundgebungen statt.

Bereits vorige Woche gab es in mehreren Landeshauptstädten Warnstreiks, bei denen Radlerinnen und Radler der Speisenlieferdienste Lieferando und Foodora für einige Stunden ihre Arbeit niederlegten. Grund sind KV-Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebern. Nach vier KV-Verhandlungsrunden lag das Angebot der Arbeitgeber laut Gewerkschaft weiter bei 5,8 Prozent. "Das deckt nicht einmal die von der Gewerkschaft geforderte rollierende Inflation in Höhe von 8,7 Prozent ab", so die Kritik der Arbeitnehmervertreter.