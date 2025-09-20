Fachhochschulen drängen auf Kollektivvertrag: Protestaktionen geplant

Die 9.000 Angestellten an den 21 Fachhochschulen in Österreich sollen einen eigenen Kollektivvertrag erhalten. Anders als die Universitäten gibt es bis dato keine Mindeststandards und gemeinsame Lohnverhandlungen. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, gibt es in der kommenden Woche eine FH-Betriebsrätekonferenz und davor Dienstagmittag eine Protestaktion vor der FH Campus Wien, berichtete Ö1 am Samstag.

Die derzeitige Situation bringe viele Probleme, sagte Kaja Unger, Professorin an der FH Johanneum Graz. "Die Gehaltsunterschiede sind sehr groß. Wir haben ein massives West-Ost-Gefälle, aber nicht in dem Fall, dass der Osten schlechter zahlt als der Westen, sondern dass der Westen schlechter zahlt als der Osten."

Das bestätigt auch Christoph Zeiselberger von der Gewerkschaft GPA: "Wir haben Fachhochschulen, wo eine Lehrperson um 50 Prozent weniger verdient als eine vergleichbare Lehrperson in einer anderen Fachhochschule." Die Fluktuation der Lehrenden sei dadurch höher, weil viele wechseln würden, wenn sie woanders ein besseres Angebot erhalten.