Unbeeindruckt von Trumps Zöllen: EZB senkt Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte

Die Europäische Zentralbank (EZB) bleibt nach dem Zollschlag von US-Präsident Donald Trump auf Zinssenkungskurs. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagesatz wurde am Donnerstag erwartungsgemäß von 2,50 auf 2,25 Prozent nach unten geschraubt. Es war bereits die siebente Lockerung seit Mitte 2024. Der weitere Zinspfad werde je nach Datenlage "von Sitzung zu Sitzung" erfolgen, hieß es am Donnerstag gewohnt vorsichtig von der EZB.

Die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde haben mit einer Teuerungsrate von zuletzt 2,2 Prozent ihr Inflationsziel von zwei Prozent dicht vor Augen. Mit abnehmender Inflationsgefahr besteht zugleich Spielraum, der mauen Wirtschaft mit niedrigeren Zinsen zu helfen. Doch bewegt sich die EZB auf unsicherem Terrain, da die Folgen der von Trump in Gang gesetzten Zollspirale für die Preise und die gesamte Konjunktur noch schwer abzuschätzen sind. Trump hatte den 2. April zum „Tag der Befreiung“ erklärt und zahlreichen Handelspartnern pauschale Zölle von 20 Prozent aufgedrückt.