Expertin klärt auf: Was bei der Firmenübergabe zu beachten ist

Was empfehlen Sie, wenn niemand in der Familie übernehmen will?

Ich empfehle, die Augen in alle Richtungen offen zu halten und sich folgende Fragen zu stellen: Gibt es Mitarbeiter, die sich eignen würden, langsam in die Rolle des Unternehmers hineinzuwachsen? Könnte der Verkauf des Unternehmens an einen Mitbewerber eine Lösung darstellen? Oder wäre die Verpachtung des Betriebs eine Alternative?

Welche Formvorschriften gelten bei einer Übernahme?

Dies hängt von der jeweiligen Rechtsform des Unternehmens und davon ab, ob der Betrieb oder der Rechtsträger (etwa eine Gmbh, Anm. ) übertragen wird. War das Unternehmen bisher im Firmenbuch registriert? In welcher Rechtsform soll es sinnvoller Weise zukünftig geführt werden? Beispielsweise könnte ein Betrieb, der bisher als Einzelunternehmen geführt wurde, zukünftig von Geschwistern oder Partnern in Form einer OG geführt werden. Für einige Vertragsarten gelten jedoch Formvorschriften wie Beglaubigung oder Notariatsakt. Manches ist formfrei.