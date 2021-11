Ex-Unternehmer verursacht größte Privatpleite Österreichs

Über das Vermögen des früheren Unternehmers Peter Kaßmannhuber, Jahrgang 1959, Pensionist, wurde am 18.11.2021 ein Privatkonkursverfahren am Bezirksgericht Graz Ost eröffnet.Das berichtet der KSV1870.

Über den Unternehmer Peter Kaßmannhuber war bereits am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren (40 S 61/14g LG Klagenfurt) anhängig. Das gesamte Vermögen wurde verwertet. Das Konkursverfahren wurde mit Beschluss des Landesgerichtes Klagenfurt vom 12.11.2019 rechtskräftig aufgehoben. Die Konkursgläubiger erhielten eine Quote von rd. 3,49 Prozent. Zuvor war seine Firma S-K-M-electronics GmbH laut der KSV1870-Expertin Barbara Wiesler-Hofer in die Pleite geschlittert.

Die Höhe der Passiva beläuft sich derzeit auf rund 36,5 Millionen Euro. "Der Schuldner hat inzwischen seine selbständige Tätigkeit aufgegeben und ist in Pension. Eine Entschuldung über einen Zahlungsplan mit einer Quote von 0,059 Prozent binnen drei Jahren ist beabsichtigt", heißt es vom KSV1870 weiter.