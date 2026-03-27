Ex-Intersport-Chef wechselt zu Hervis

Thorsten Schmitz, bis 2024 Geschäftsführer von Intersport Austria, hat einen neuen Job. Schmitz wird Aufsichtsrat beim Sporthändler Hervis, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Mit mehr als 25 Jahren Führungserfahrung in internationalen Retail-Unternehmen bringe er internationale Marktkenntnis sowie umfassende Expertise in den Bereichen Strategie, Organisation, kommerzielle Steuerung und Expansion bei Hervis ein, heißt es in einer Aussendung.

Schmitz verantwortete an Intersport-Chef neben Österreich auch weitere Märkte in Zentral- und Osteuropa. Davor war er in leitenden Positionen bei Intersport Deutschland, der Rudolf Wöhrl AG sowie Peek & Cloppenburg Düsseldorf tätig.

Neues Führungsteam

Nach dem Verkauf der defizitären Sportkette an die Snipes-Gründer Sven Voth und Udo Schloemer wurde Anfang März das Management neu aufgestellt. Auf Firmenchef Ulrich Hanfeld folgte Markus Hupach als neuer Geschäftsführer. Er leitet den Sporthändler gemeinsam mit Florian Fiedler, der seit April 2025 in der Geschäftsführung ist.

Hupach war zuletzt Firmenchef von Arion, einem DeepTech-Unternehmen und Inhaber von MH Sportverse, einem Beratungsunternehmen für die Sportartikelbranche. Zuvor war er Chef des Einkaufsverbandes Sport2000 in Deutschland und in leitender Funktion bei Asics in Amsterdam.